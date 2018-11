Omstridt lov, der vil tillade handel med knogler fra tigre og horn fra næsehorn, er blevet lagt på is.

Kina har udsat en stærkt kritiseret beslutning om at ophæve et forbud mod handel med horn fra næsehorn og knogler fra tigre.

Et lovforslag, som ville have tilladt salg af produkter fra næsehorn og tigre under særlige omstændigheder som i forbindelse med forskning, kulturelt brug og medicinsk behandling, er blevet lagt på is.

Indføringen af den nye regulering er blevet udsat efter undersøgelser. Forbuddet vil dermed fortsat være i kraft, siger Ding Xuedong fra den kinesiske regering.

Han forsikrer, at Kina fortsat vil slå hårdt ned på den ulovlige handel med dele og produkter fra de udrydningstruede dyrearter.

De kinesiske myndigheder besluttede for nylig at ophæve forbuddet, der blev indført i 1993 efter et globalt pres for at sikre truede dyrearter.

Horn fra næsehorn og knogler fra tigre bliver brugt til traditionel medicin i Kina, selv om der ikke er nogen evidens for den sundhedsmæssige effekt.

Den kinesiske efterspørgsel på elfenben er desuden kritiseret for at være skyld i en stor del af jagten på afrikanske elefanter, selv om elfenbenssalg blev forbudt i Kina i begyndelsen af indeværende år.

De kinesiske myndigheder har ikke givet nogen egentlig begrundelse for den nu udsatte plan om at ophæve forbuddet.

Verdensnaturfonden (WWF) siger, at det kan få "ødelæggende konsekvenser globalt set", hvis kineserne ophæver forbuddet, da det giver smuglere mulighed for at skjule sig bag den lovlige handel.

- En opretholdelse af forbuddet er vores bedste chance for at sikre en fremtid for disse fantastiske dyr, hvis eksistens er truet, siger Gilbert Sape, som er kampagneleder i organisationen World Animal Protection.

Op mod 6000 tigre menes at blive holdt i fangenskab i Kina. Det er det dobbelte af det antal tigre, som lever i naturen.

Et delvist forbud mod handel med elfenben har allerede ført til et fald på 80 procent i beslaglæggelser af elfenben i Kina.

/ritzau/AFP