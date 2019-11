En amerikansk lov til støtte for demonstranterne i Hongkong sender det forkerte signal, udtaler lokalregering.

Kina vil "svare stærkt igen", hvis USA fortsætter med at blande sig i forholdene i Hongkong.

Sådan lyder advarslen fra det kinesiske udenrigsministerium, få timer efter at USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet en lov, der støtter demonstranterne i Hongkong. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge ministeriet er den nye lov en alvorlig indblanding i kinesiske anliggender.

De amerikanske bestræbelser er "dømt til at mislykkes", udtaler udenrigsministeriet ifølge Reuters.

Det advarer samtidig om, at USA vil mærke konsekvenserne af Kinas modforanstaltninger, hvis det fortsætter med at "handle vilkårligt" i forhold til Hongkong.

- Dette har en afskyelig karakter og truende intentioner, skriver udenrigsministeriet videre ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er endnu uklart, hvad konsekvenserne vil bestå af.

Også lokalregeringen i Hongkong er stærkt imod den nye amerikanske lov, der støtter prodemokratiske aktivister i den kinesiskstyrede by.

Lokalregeringen, der styres af Kina, udtaler således, at loven sender det forkerte signal til demonstranterne.

Reaktionerne kommer, efter at Donald Trump onsdag underskrev en lov, der skal sikre Hongkongs suverænitet og sikkerhed.

I lovteksten står der blandt andet, at USA mindst en gang om året skal kontrollere, at Hongkong har nok autonomi, til at USA vil indgå særlige handelsaftaler med lokalregeringen.

Samtidig omfatter loven sanktioner mod embedsmænd, der krænker menneskerettighederne i Hongkong.

Det var indtil onsdag uvist, om Donald Trump ville underskrive eller nedlægge veto mod den nye lovgivning.

Trump forsøger nemlig i øjeblikket at indgå en handelsaftale med Kina. En aftale, han har gjort til en af sine topprioriteter forud for præsidentvalget i USA næste år.

/ritzau/