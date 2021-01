Den kinesiske regering er godt gale i skralden på den britiske premierminister, Boris Johnson, som beskyldes for at være på gyngende grund.

Han har nemlig udtalt, at den nuværende coronaviruspandemi kan være opstået som følge af, at nogle har kværnet skællene fra skældyr. Det skriver Sky News.

Skældyr er i stor fare for at blevet udryddet verden over, blandt andet fordi de i Kina bruges i den traditionelle medicin.

Boris Johnson spekulerede på, hvor covid-19-smitten kom fra, under en tale, som han holdt ved et miljøtopmøde i mandags.

På dette foto ses et skældyr, der er blevet reddet fra smuglere i Uganda.

Han sagde, at smitten 'var et produkt af ubalancen i menneskets forhold til naturen'.

»Ligesom den originale pest, som ramte grækerne, så synes jeg at kunne huske, at der i bogen om Iliaden stod, et det er en zoonotisk sygdom.«

»Den kommer fra flagermus eller skældyr. Fra den irrationelle tro på, at hvis man kværner skællene fra et skældyr op, så bliver man mere potent, eller hvad det er, folk tror på. Det kommer fra dette sammenstød mellem mennesket og naturen, og vi bliver nødt til at stoppe det,« sagde Boris Johnson.

Det fik udenrigsminister Zhao Lijian i Beijing til at udtale, at 'forsigtige og omhyggelige' studier var nødvendige, for at vi kan opdage, hvor coronavirussen kommer fra.

Dette skældyr er blevet fanget af jægere i regnskoven i den Demokratiske Republik Congo.

»Grundløse formodninger, eller at sagen bliver hypet op, vil kun forstyrre det internationale forsøg på at finde årsagen (til covid-19, red.).«

Coronavirussen blev først opdaget i den kinesiske by Wuhan sent i 2019. Et hold bestående af WHO-eksperter – blandt andet danske Thea Kølsen Fischer – er torsdag ankommet til Kina for at forsøge at finde ud af mere om pandemien og dens opståen.

»Vi skal begynde vore studier i Wuhan for at forsøge at identificere den potentielle årsag til infektionerne i den tidlige periode, siger WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Over to millioner mennesker over hele verden har indtil nu mistet livet til covid-16, ifølge Johns Hopkins University.