De kinesiske myndigheder afviser, at der er noget fordækt i efterforskning af fratrådt Interpol-chef.

Beijing. Meng Hongwei, den nu forhenværende Interpol-chef, der har været savnet siden slutningen af september, har angiveligt taget imod og givet bestikkelse.

Det er mandag meldingen fra Kinas ministerium for offentlighed sikkerhed.

- Efterforskningen af Meng Hongwei for at have taget imod og givet bestikkelse og for formodede lovbrud er meget rettidig, fuldstændig korrekt og ganske klog, skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Det er uvist, hvilken form for bestikkelse der konkret skulle være tale om.

Sagen om Meng Hongweis forsvinden er omgærdet af mystik.

Meng Hongwei, der også er viceminister for offentlig sikkerhed i Kina, har været savnet siden slutningen af september. Da rejste han til Kina, men han har været væk siden den 25. september.

Søndag oplyste Interpol, at Meng øjeblikkeligt træder tilbage som chef for det internationale politisamarbejde. Tidligere samme dag lød det fra Kina, at han blev undersøgt for uspecificerede lovovertrædelser.

/ritzau/Reuters