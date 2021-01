Efter kritik fra WHO oplyser Kina, at det torsdag er parat til indlede fælles virusundersøgelse i Wuhan.

Et hold af viruseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der har til opgave at undersøge coronavirussets oprindelse, ankommer til Kina den 14. januar.

Det oplyser Kinas nationale sundhedskommission mandag.

Udmeldingen kommer, efter at WHO i sidste uge udtrykte stor skuffelse over, at de ti eksperter, der inkluderer en dansker, ikke havde fået grønt lys til at rejse ind i Kina.

Ifølge WHO var det en manglede visumgodkendelse, der forsinkede processen.

Nogle af deltagerne havde allerede påbegyndt deres rejse, da WHO modtog en besked om, at Kina ikke havde sørget for de nødvendige indrejsetilladelser.

Kinas nationale sundhedskommission giver ikke yderligere detaljer om eksperternes rejse.

Den danske deltager på holdet er Thea Kølsen Fischer. Hun er forskningschef på Nordsjællands Hospital og tilknyttet Københavns Universitet som ekspert i virusepidemier.

Holdet skal efter planen være i Kina i fem til seks uger. De skal undervejs samarbejde med både WHO's egne eksperter og kinesiske kolleger for at finde frem til virussets oprindelse.

Det er anden gang under pandemien, at WHO sender et hold af eksperter til Kina. Et hold undersøgte sidste år myndighedernes reaktion på virusset snarere end dets oprindelse.

I juli sendte WHO desuden et hold til Kina for at indlede forarbejdet til undersøgelsen.

Virusset blev opdaget i storbyen Wuhan i Kina for cirka et år siden. Det menes at have spredt sig fra et madmarked i byen, hvor der blev solgt levende dyr.

Eksperter er stadig ikke sikre på, præcis hvor virusset kom fra, og hvordan det første gang blev overført fra dyr til mennesker.

/ritzau/Reuters