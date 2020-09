Udenlandske selskaber risikerer bøder og begrænsninger på investeringer i Kina som følge af nye tiltag.

Kina har officielt implementeret en række tiltag, der tillader landet at lægge begrænsninger ned over udenlandske selskaber.

Det oplyser Kinas erhvervsministerium lørdag i en meddelelse.

Tiltagene bliver set som en gengældelse mod USA, efter at amerikanerne har indført sanktioner mod flere kinesiske selskaber som telegiganten Huawei.

Erhvervsministeriet oplyser ikke, om det rammer nogen specifikke udenlandske selskaber.

Men ministeriet oplyser, at tiltagene kan inkludere bøder, begrænsninger på forretningsaktiviteter eller investeringer i Kina. Tiltagene kan også forhindre personale eller udstyr i at komme ind i landet.

Lanceringen af Kinas såkaldte "liste af utilregnelige selskaber" er en eskalering af landets handelskrig med USA.

Her har den amerikanske præsident Donald Trumps administration brugt sin egen "selskabsliste" til for eksempel at forbyde Huawei fra at komme ind på det amerikanske marked.

USA har forklaret beslutningen med hensynet til den nationale sikkerhed.

