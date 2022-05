Mens vi i Danmark for længst har smidt mundbind og droppet hyppige coronatest, er billedet fortsat et ganske andet i Hong Kong i Kina.

Her har myndighederne nu indført et de facto internationalt rejseforbud, der forbyder borgere at rejse til udlandet, med mindre der er tale om en såkaldt nødvendig rejse.

Det sker i kølvandet på landets nultolerance politik over for covid-19 – altså at et tilfælde er et tilfælde for meget. Det skriver CNN.

Med rejseforbuddet ønsker myndighederne at mindske risikoen for smitte yderligere, både når man forlader landet, og når man kommer hjem igen.

En nødvendig rejse dækker blandt andet over forretningsrejser og videnskabeligt arbejde - samt folk, der har brug for lægehjælp udenlands.

Myndighederne er dog ikke gået i detaljer med, hvordan de konkret vil håndhæve de nye regler.

Rejsereglerne, som nu indføres i landet, er nogle af de mest stringente, og lægger ekstra pres på en i forvejen presset befolkning, der i mere end to år har måttet finde sig i lange lockdowns, massetestning og obligatorisk karantæne i deres hjem.

Ifølge CNN slår myndighederne ned på rejseaktiviteten, da flere mennesker har forsøgt at komme ud af landet på grund af de strenge nedlukninger, hvor det ikke har været tilladt at bevæge sig udenfor.

Tomme gader i Beijing grundet corona-restriktioner. Foto: NOEL CELIS Vis mere Tomme gader i Beijing grundet corona-restriktioner. Foto: NOEL CELIS

Særligt i hovedstaden Beijing, hvor antallet af coronatilfælde stiger, er folk begyndt at ville forlade byen.

Befolkningen frygter, at deres rettigheder og værdighed bliver taget fra dem, lyder det ifølge CNN.

Kinas grænser er fortsat lukket for turister, kun kinesiske borgere, som vender hjem får lov til at komme ind i landet.

Flyafgange er desuden meget begrænsede og dyre – og kommer man ind i landet, skal man i karantæne i 21 dage.

Læg dertil at myndighederne udsteder langt færre rejsedokumenter eller undgår at forny pas til 'ikke nødvendige' rejser.

Mindst 32 byer rundt om i Kina er nu under hel eller delvis lockdown, hvilket påvirker op til 220 millioner mennesker, ifølge CNN’s beregninger.

En af de mest bemærkelsesværdige nedlukninger er i byen Shanghai, der har været under nedlukning siden starten af marts.

Det har vi tidligere skrevet om her.