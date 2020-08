11 navngivne amerikanere er blevet ramt af sanktioner fra Kina i det, der ligner gengældelsesaktion.

Kina har mandag valgt at indføre sanktioner mod 11 fremtrædende amerikanere i det, der ligner en regulær gengældelsesaktion.

Blandt de mest opsigtsvækkende navne på listen er de to republikanske toppolitikere Ted Cruz og Marco Rubio.

Sanktionerne er en reaktion på, at USA fredag indførte sanktioner mod 11 hongkongere og kinesere, efter at Kina indførte en ny sikkerhedslov for Hongkong i juli.

- Som svar på USA's adfærd har Kina besluttet at indføre sanktioner mod personer, der har opført sig groft i forbindelse med Hongkong-relaterede spørgsmål.

Sådan lyder det mandag fra en talsmand for Kinas udenrigsministerium.

Det vides endnu ikke, hvilke sanktioner der er tale om.

Ud over Ted Cruz og Marco Rubio er yderligere fem republikanere ramt af sanktionerne.

Derudover optræder ledere for menneskeretsgrupper også på listen. Fælles for dem er, at de har kritiseret den nye sikkerhedslov for Hongkong.

USA valgte fredag at indefryse aktiver, der tilhører Hongkongs leder, Carrie Lam, og en række ledere fra Hongkongs politi.

/ritzau/