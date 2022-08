Lyt til artiklen

Taiwan har været i mange overskrifter i løbet af de seneste dage.

Med besøget fra Nancy Pelosi har det vakt røre i den østasiatiske andedam, og Kina har langt fra været tilfreds med besøget fra formanden for Repræsentanternes Hus.

Kina har siden dag spillet med musklerne. Det startede med, at man sendte 20 kinesiske kampfly i luften kort efter Pelosis ankomst og nu har man iværksat en træningsøvelse med missiler.

Kina affyrede flere missiler mod farvandene nær det nordøstlige og sydvestlige Taiwan torsdag, sagde øens forsvarsministerium.

Det kinesiske militærs østlige kommando sagde i en erklæring, at flere missiler var blevet affyret i havet ud for den østlige del af Taiwan og ikke ind over øen.

Men det japanske forsvarsministerium har andre efterretninger. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De skrive, at mindst fire missiler fløj over fastlandet.

Taiwan rapporterede, at kinesiske langdistanceraketter har ramt i nærheden af ​​dets øer Matsu, Wuqiu, Dongyin, som er i Taiwan-strædet, men placeret tættere på fastlandet end hovedøen Taiwan.

Det var i disse markerede områder, at missiler har ramt. Foto: Google Maps Vis mere Det var i disse markerede områder, at missiler har ramt. Foto: Google Maps

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, så kan kinesernes tilstedeværelse ses som et udtryk for, at Kina vil sende et signal, der ikke er til at misforstå.

»Man ønsker at straffe Taiwan for at huse Nancy Pelosi. Men Kina vil også sende et signal til Vesten og USA om, at man betragter Taiwan som en del af Kina,« siger han og fortsætter:

»Det er en del af Kinas aggressive strategi, men langt hen ad vejen er det spil for galleriet.«

Og den kinesiske militærøvelser har fået flere shippingselskaber og flyselskaber til at reagere.

Flere shippingselskaber har nemlig set sig nødsaget til at ændre ruterne for deres skibe, for at undgå, at blive ramt eller blive indblandet i øvelserne, flyselskaberne ligeså. Det skriver flere amerikanske medier herunder Bloomberg.

Taiwan blev etableret på den kinesiske ø Formosa i 1949 efter den kommunistiske sejr i borgerkrigen på fastlandet. Kina mener ikke desto mindre, at Taiwan stadig er en del af Kina, og de betragter Taiwan som en oprørsprovins.

Kina ønsker derfor ikke, at Taiwan får en mere selvstændig status. Og derfor ser man Pelosis besøg som en klokkeklar provokation.