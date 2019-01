Kinas seneste eksperiment med at klone aber har for alvor skabt vrede, og det beskrives som 'afskyeligt' af dyreværnsfolk.

Det er videnskabsfolk, der har klonet fem abebabyer fra en enkelt donor - med gener, der er blevet ændret, så de udvikler sygdomme. Det skriver news.com.au.

Videnskabsfolkene har manipuleret med et specielt gen hos donormoderen, så de nu står med fem små, usunde aber, der - ifølge videnskabsfolkene - kan hjælpe den medicinske udvikling.

Genet er BMAL1, der styrer dyrets døgnrytme, som er gjort inoperativt ved hjælp af et genredigerende værktøj, kendt som CRISPR.

Denne lille abebaby er en af fem, der er blevet klonet fra en enkel moderdoner. Og den er syg, hvis døgnrytmen slås fra. Foto: CHINA DAILY

Når genet slås fra, får dyrene større risiko for søvnproblemer, hormonale problemer og en hel masse sygdomme.

Forskerne siger, at aberne viser øget ængstelse og depression, sover mindre og opfører sig, som om de var skizofrene. Det fremgår af en artikel i National Science Review.

»Når man slår døgnrytmen fra, kan det føre til mange menneskelige sygdomme. Det gælder f.eks. søvnproblemer og kræft.

Vores aber, hvor BMAL1 kan slås fra, kan bruges til at forske i disse sygdomme,« siger Hung-Chun Chang, seniorskribent for det Chinese Academy of Sciences Institute of Neuroscience (CASIN), i en udtalelse.

I decemer 2017 blev de to første klonede aber født i Kina. De hed Zhong Zhong (tv.) og Hua Hua og kom til verden i Suzhou i Kinas Jiangsu-provins. Foto: AFP foto / Chinese Academy of Sciences

Videnskabsfolkene brugte en kloningsteknik, der er den samme, som blev brugt til at klone fåret Dolly for mere end to årtier siden.

Dyreværnsfok raser over det seneste eksperiment. Dr. Julia Baines, der arbejder for PETA (People for the Etical Treatment of Animals, red.) i Storbrittanien, siger: »Genmanipulering og kloning af dyr er en afskyelig praksis, der får dyrene til at lide.«

Da hun udtalte sig til news.com.au i juni, forsvarede direktøren for CASIN og medredaktør af de seneste papirer, dr. Mu-ming Poo, praksissen med at klone dyr til medicinsk research.

»Vi vil snart se flere klonede aber,« sagde han på det tidspunkt. »Nogle af dem vil bære på genmutationer, der kan skabe hjerneskader hos mennesker, så vi kan lave brugbare modeller for at udvikle medicin.«

Her ses aben 'Hua Hua', der blev født den 5. december 2017. Foto: AFP foto / Chinese Academy of Sciences

Da aberne deler omkring 95 procent af de menneskelige gener, og de ligner os fysiologisk og anatomisk, bruger den biomedicinske research for øjeblikket et stort antal aber. Nogle siger op til 100.000 om året, i hele verden.

»Dette nummer vil blive reduceret kraftigt med brugen af aber med den samme genetiske baggrund, der reducerer støjen i vore eksperimentelle studier,« siger dr. Poo.

Holdet bag det seneste eksperiment med de fem abebabyer har i denne uge nok en gang meddelt, at instituttet strikt følger de internationale retningslinjer for dyreforsøg.