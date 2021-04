En ny rumstation skal udgøre fundamentet i Kinas mål om en permanent menneskelig tilstedeværelse i rummet.

Kina har torsdag sendt en raket afsted mod rummet med det første modul til det, der skal blive landets første permanente rumstation.

Milliarder af kroner er blevet investeret i Kinas rumambitioner, og affyringen ses som en milepæl i forhold til landets mål om en permanent menneskelig tilstedeværelse i rummet.

Modulet, der er blevet affyret, er det såkaldte kernemodul, hvor astronauterne hovedsageligt skal opholde sig.

Det blev affyret fra den tropiske Hainan-provins, viser billeder på stats-tv.

Ansatte i rumprogrammet klappede og jublede, da raketten banede sig vej gennem atmosfæren.

Rumstationen får navnet Tiangong, hvilket betyder "himmelsk palads".

Den forventes at være fuldt fungerende i 2022 efter 11 yderligere missioner.

- Det vil ikke længere blot være en fantasi for fortidsmennesker at have et palads i himlen, sagde en kinesisk nyhedsvært efter affyringen.

Aktuelt findes kun én fuldt operationel rumstation i kredsløb om Jorden. Det er Den Internationale Rumstation (ISS), som drives i samarbejde mellem USA, Rusland, Canada, Europa og Japan.

Men det vil Kina lave om på, og hvis ISS efter planen bliver taget ud af funktion i 2024, kan den kinesiske rumstation endda blive den eneste i kredsløb om Jorden.

USA har dog åbnet for, at ISS kan forblive i funktion efter 2024.

Den kinesiske rumstation ventes at skulle befinde sig 15 år i lavt jordkredsløb omkring 400-450 kilometer over Jordens overflade.

Den færdige rumstation kommer til at veje lidt over 90 ton og være en fjerdedel af Den Internationale Rumstations størrelse.

To andre moduler, som blandt andet skal bruges til videnskabelige studier, vil også blive koblet til stationen.

/ritzau/AFP