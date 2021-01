Ikke siden 30. juli har der været så høje smittetal i Kina. Fire byer er sendt i nedlukning.

Kina melder om det højeste smitteniveau i landet i mere end fem måneder.

Fire byer er placeret under lockdown, testkapaciteten er blevet udvidet, og en række restriktioner er indført for at undgå en anden virusbølge i verdens næststørste økonomi.

Alligevel er det ikke lykkedes at holde coronavirus helt nede, og Beijing og en nordøstligt beliggende provins har nye stigninger i smittetallet.

I alt er 28 millioner mennesker under ordre om at blive hjemme.

Myndighederne har onsdag lokal tid registreret 115 nye smittetilfælde på fastlandet. Tallet var 55 dagen inden.

Dermed har der været den højeste smittestigning siden 30. juli sidste år.

I 107 af tilfældene er der tale om lokalt overført smitte.

90 af dem er blevet registreret i Hebei-provinsen, der omkranser Beijing, mens den nordøstligt beliggende Heilongjiang-provins har 16 nye tilfælde.

/ritzau/Reuters