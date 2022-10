Lyt til artiklen

Stribevis af tidligere britiske militærpiloter hjælper lige nu det kinesiske luftvåben.

Mens spændingerne mellem Vesten på den ene side og Kina på den anden stiger og stiger omkring Taiwan, hjælper britiske piloter og specialister det kinesiske luftvåben med træning og uddannelse, afslører Sky News.

Således er der netop nu godt 30 tidligere piloter fra det britiske luftvåben ansat på lukrative kontrakter i Kina, hvor de uddanner piloter i det kinesiske luftvåben.

Ifølge det britiske medie er de blevet rekrutteret til at hjælpe Kina af et sydafrikansk headhunterbureau, som er engageret af Kina, på kontrakter med en årsløn omkring to millioner danske kroner.

Kineserne er aktivt i gang med forsøg på at rekruttere flere nuværende og tidligere militærpiloter samt specialistpersonale på tværs af det britiske luftvåben, hær og flåde, forlyder det.

Men også fra 'andre vestlige nationer'.

Arkivfoto. Dansk F165 på Bornhom 29. september 2022. Foto: EPA/ Hannibal Hanschke. Foto: HANNIBAL HANSCHKE Vis mere Arkivfoto. Dansk F165 på Bornhom 29. september 2022. Foto: EPA/ Hannibal Hanschke. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Situationen er tilsyneladende så alvorlig, at det britiske forsvarsministerium tirsdag udsendte en advarsel om truslen til nuværende og tidligere militært personel mod at acceptere sådanne tilbud.

Men overfor Sky News anerkender minister for de væbnede styrker James Heappey, at piloterne ikke har handlet ulovligt. For han bekræfter, at loven vil blive lavet om.

Den kinesiske indsats for at rekruttere britiske piloter har været kendt siden 2019 i begyndelsen af den første coronalockdownperiode.

Ifølge Sky News' kilde forsøger Kina at lære, hvordan kinesiske piloter bedst kan operere i situationer mod de vestlige kampfly og lære om vestlig taktik, hvis der skulle opstå en situation, 'hvor de kinesiske styrker kom op imod den type af aktiver'.

»Det er ufatteligt dumt set med vestlige øjne. Men kineserne har virkelig været snedige,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Kina behøver ikke en gang at spionere mod briterne for at skaffe sig insiderviden om vestlige våben og taktik. De kan bare gå ud og købe den knowhow,« siger han.

»Det mest opsigtsvækkende er vel, at det er tilladt. Kina har i to-tre år har kunnet suge viden ud af en stribe af de allerbedste britiske piloter,« konstaterer Jakob Illeborg.

»Det siger noget om, hvor pinligt det er, at det britiske forsvarsministerium sætter ind nu. Men hvordan har man kunnet lade det ske?,« spørger han.