Kongressen i USA vedtager lov om Hongkong. Det er indblanding i internt anliggende, siger Kinas regering.

Kinas udenrigsminister, Wang Yi, fordømmer en ny lov i USA, der hylder og bakker op om aktivister i Hongkong.

Loven er et knæfald over for "voldelige kriminelle", og formålet er at "rode op i og endog ødelægge Hongkong", siger Wang.

Loven blev onsdag vedtaget med 412 stemmer mod 1 i Repræsentanternes Hus. Tirsdag fik den opbakning i det amerikanske senat.

Loven er en "åbenlys indblanding i Kinas indre anliggender", siger Wang til William Cohen, USA's tidligere forsvarsminister, der er på besøg i Kina.

Den kontroversielle lov er nu sendt videre til præsident Donald Trump for at bliver skrevet under. Når det sker, træder den i kraft.

I den amerikanske lovtekst står der blandt andet, at USA mindst en gang om året skal kontrollere, at Hongkong har nok autonomi, til at USA vil indgå særlige handelsaftaler med lokalregeringen.

Samtidig omfatter loven sanktioner mod embedsmænd, der krænker menneskerettighederne i Hongkong.

Loven er blevet til, mens urolighederne mellem aktivister og politiet i Hongkong spidser til.

Demonstranterne er vrede over det, de ser som kinesisk indblanding i de friheder, der blev lovet Hongkong, da byen blev overdraget til Kina fra Storbritannien i 1997.

/ritzau/AFP