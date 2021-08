Der var engang, hvor Britannia ruled the waves, og et britisk krigsskib i Det Sydkinesiske Hav ville være hverdag.

Men sådan er det ikke mere. Det Sydkinesiske Hav er genstand for et intenst våbenkapløb mellem regionens spillerne og samtidig et sted, hvor stormagterne prøver hinanden af.

Kineserne reagerede derfor med ventet raseri, da britiske HMS Queen Elizabeth 2 blev spottet i farvandet mellem Borneo og Vietnam.

»Det Sydkinesiske Hav var et symbol på Storbritannien imperiedage. Herfra plyndrede man Asien og transporterede godset hjem til England,« skriver Wu Schicun, direktør for Kinas Institut for studier i Det Sydkinesiske Hav, på Folkets Befrielseshærs hjemmeside.

Et fly letter fra HMS Elizabeth 2. Lokale medier rapporterer om både kinesiske og britiske kampfly på vingerne Foto: BART BIESEMANS

HMS Queen Elizabeth 2 er den britiske flådes nye flagskib, og dets tilstedeværelse i Det Sydkinesiske Hav har formodentlig været planlagt længe og i samarbejde med NATO og USA.

Kina har siden 2014 forsøgt at gøre krav på en stigende del af Det Sydkinesiske Hav ved at etablere ubeboede øer og skær som kinesiske. En international domstol har underkendt de kinesiske krav, men Kina betragter alligevel de annekterede områder som kinesiske og dermed også farvandet omkring.

Storbritannien har øget sin tilstedeværelse i området betragteligt i 2021. Men den britiske regering benægter, at det er en provokation mod Beijing. Det er, siger London, en del af en nødvendig flådeøvelse i området.

HMS Elizabeth har plads til mange både britiske og internationale kampfly ombord Foto: YIANNIS KOURTOGLOU

Kineserne opfatter til gengæld tilstedeværelsen som en rød klud i hovedet.

»Vi advarer på det kraftigste denne gruppering af skibe. De skal overholde reglerne og forblive inden for 12 nautiske mil væk fra kinesiske øer og rev,« lyder lederen i den regeringstro kinesiske avis Global Times.

Lokale medier rapporter om fly på vingerne fra begge sider. HMS Queen Elizabeth 2 har foruden britiske kampfly også amerikanske kampfly ombord.

Dronning Elizabeth indspicerer det nye flagskib opkaldt efter hende i 2020. Foto: POPhot Jay Allen

»Hvis Storbritannien vil forsøge at presse Kina i regionen, så vil man finde ud af, at det går værst ud over en selv. Hvis der er konkret handling mod Kina, man søger, så vil det føre til nederlag,« skriver Global Times.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, advarede tidligere på måneden i det britiske Underhus om en forestående krise.

»Vi står foran en international kamp om hjerter og hjerner i vores forsøg på at begrænse Kinas indflydelse,« sagde Dominic Raab 6. juli.