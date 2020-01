Sveriges udenrigsminister vil give Kinas ambassadør en reprimande for nedgørende kommentar om svenske medier.

Kinas ambassade i Stockholm har adskillige gange de seneste to år kontaktet svenske medier for at kritisere deres dækning af det store land i øst.

Det viser en kortlægning foretaget af SVT Nyheter på DR's svenske søsterkanal.

Den kinesiske ambassadør, Gui Congyou, har fået besked om at møde op i udenrigsministeriet i Stockholm tirsdag for at modtage en reprimande.

- Vi som suveræn stat kan ikke acceptere nogen form for trusler, siger udenrigsminister Ann Linde.

Hun reagerer på, at Gui i et interview til svensk tv har sagt, at svenske medier minder om "en letvægtsbokser på 48 kilo, som fremprovokerer en boksekamp mod en sværvægtsbokser på 86 kilo".

Svenska Dagbladet, Expressen, Sveriges Radio og SVT fortæller i et spørgeskema, at Kinas ambassade i adskillige tilfælde de seneste år har sendt e-mails og breve med kritiske synspunkter.

Kritikken har blandt andet handlet om, hvordan medierne fortæller om situationen i Kina, og om den svensk-kinesiske bogforlægger Gui Minhai, som siden 2015 har været fængslet i Kina.

Ambassaden har også bedt flere journalister fra Aftonbladet, SVT og Svenska Dagbladet til at møde op for at diskutere den journalistiske dækning af Kina.

Expressens kulturredaktør, Karin Olsson, siger, at brevene til avisen redaktion begyndte at ankomme, lige efter Gui var tiltrådt som Kinas ambassadør i september 2017.

- De har en højt opskruet retorik, og der er ingen tvivl om, at de har til hensigt at påvirke os til selvcensur, siger hun.

I november sagde Gui, at kulturminister Amanda Lind for fremtiden ville være uønsket i Kina, hvis hun deltog i en prisoverrækkelse hos Svenska PEN til fordel for den fængslede Gui Minhai. Det ignorerede hun og regeringen.

- Vi har gjort det klart over for kineserne, at Gui Minhai må sættes fri, og at der er ytringsfrihed i Sverige, sagde Lind ved den lejlighed.

Gui Minhai er svensk statsborger og har udgivet kritiske bøger om Kina. Han forsvandt i 2015 under en rejse i Thailand. Her blev han efter alt at dømme bortført af den kinesiske efterretningstjeneste.

