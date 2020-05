Kina har truet med boykot af australske varer som reaktion på coronaundersøgelse og øger nu tolden på byg.

Kina indfører med virkning fra tirsdag en told på 80,5 procent på byg fra Australien.

Kina begrunder det med, at australske landmænd sælger kornsorten til kunstigt lave priser. En påstand, som Australiens handelsminister, Simon Birmingham, afviser.

- Det er dybt skuffende. Vi afviser grundlaget for denne beslutning, siger han og tilføjer, at Australien forbeholder sig retten til at indbringe sagen til Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Kina har de seneste uger kritiseret den australske regering for at opfordre til en uafhængig undersøgelse af coronavirussets oprindelse og truet med et forbrugerboykot af varer fra Australien.

Kina er suverænt Australiens største eksportmarked, men salget af byg, der bruges til ølbrygning og dyrefoder, ventes at gå helt i stå på grund af tolden, som gælder de næste fem år.

- Der er ikke mange alternativer. Det kunne sælges til Saudi-Arabien, men det vil blive til kraftigt nedsatte priser i forhold til, hvad australske landmænd kunne få ved at sælge til Kina, siger en kilde i den australske regering.

Australien har i flere år været den største leverandør af byg til Kina med en årlig eksport på mellem 1,5 og 2,0 milliarder australske dollar (6,7 til 8,9 milliarder kroner, red.).

/ritzau/Reuters