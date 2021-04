Kina og USA forpligter sig til at samarbejde om håndtering af klimakrisen. Det fremgår af en fælleserklæring.

Kina og USA forpligter sig til at indgå et samarbejde om at modvirke klimaforandringer.

Det oplyser de to stormagter i en fælleserklæring lørdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Erklæringen er blevet til efter et møde i Shanghai mellem præsident Joe Bidens særlige klimaudsending, John Kerry, og dennes kinesiske kollega, Xie Zhenhua.

- USA og Kina er forpligtede til at samarbejde med hinanden og med andre lande for at håndtere klimakrisen med den alvor og hurtighed, som det kræves, hedder det i udtalelsen.

Mødet mellem Kerry og Zhenhua fandt sted torsdag og fredag.

John Kerry, der tidligere har været udenrigsminister i USA, blev dermed den første fra Joe Bidens administration til at besøge Kina.

Det gav håb om, at de to lande kan stå sammen mod den globale udfordring, som klimaforandringer udgør, til trods for "skyhøje spændinger på adskillige andre områder", skriver nyhedsbureauet AFP.

På torsdag og fredag er den amerikanske præsident Biden vært for et digitalt klimatopmøde. 40 politiske ledere er inviteret. Deriblandt statsminister Mette Frederiksen (S).

Kinas præsident, Xi Jinping, har ikke bekræftet, om han deltager.

