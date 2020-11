Lande som Kina, Australien og Sydkorea har søndag underskrevet verdens største frihandelsaftale målt på bnp.

15 nationer i Asien og stillehavsregionen - heriblandt Kina, Australien og Japan - har søndag underskrevet verdens største frihandelsaftale.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Handelsaftalen, der kaldes Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), er blevet underskrevet på et virtuelt topmøde i Vietnams hovedstad, Hanoi.

Det oplyser Vietnams premierminister, Nguyen Xuan Phuc, ifølge dpa.

Aftalen er ifølge nyhedsbureauet AFP verdens største målt på de 15 nationers samlede bruttonationalprodukt.

Den bliver set som en stor sejr for Kina i forhold til at øge landets indflydelse i de to regioner.

/ritzau/