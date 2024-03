Formulering om "fredelig genforening" med Taiwan er droppet. Nu hedder det blot "genforening".

Kina vil øge sine forsvarsudgifter med 7,2 procent i år.

Dermed skal det kinesiske militærbudget, som allerede er fordoblet i Xi Jinpings 11 år som præsident, vokse yderligere.

Meldingen er kommet i forbindelse med åbningen af det årlige møde i Den Nationale Folkekongres (NPC) tirsdag.

Siden Xi blev præsident og øverste leder for mere end et årti siden, er forsvarsbudgettet steget til 1670 milliarder, hvilket svarer til omkring 1590 milliarder danske kroner.

I 2013 lå det på 720 milliarder yuan.

Kinas naboer og USA holder skarpt øje med det kinesiske budget for militæret. De er på vagt over for Kinas strategiske intentioner og udvikling i de bevæbnede styrker.

Dette års budget markerer det 30. år i træk med stigning i de kinesiske forsvarsudgifter. Det viser data fra det London-baserede forskningsinstitut International Institute for Strategic Studies.

Kina har i samme ombæring formelt strammet sine formuleringer om Taiwan.

I regeringens arbejdsrapport har der tidligere lydt opfordringer om en "fredelig genforening" med Taiwan.

Ordet "genforening" indgår også i årets rapport. Men ordet "fredelig" er blevet droppet.

I rapporten står der, at Kina vil "være håndfast" i forbindelse med Taiwan.

I de senere år er spændingerne taget til omkring øen, der i praksis har fungeret som en selvstændig nation siden 1949, men som Kina anser for at være en kinesisk udbryderprovins.

Imens er der andre steder i Østasien sket en oprustning.

Det er ikke første gang, at Kina har udeladt ordet "fredelig".

Men der bliver holdt nøje øje med Kinas ordvalg i forbindelse med Taiwan, fordi det kan ses som et udtryk for en mere selvhævdende attitude fra kinesisk side over for Taiwan.

Samtidig med oplysningerne om Taiwan og forsvaret er en række økonomiske tal for Kina blevet offentliggjort.

NPC er landets parlament, som dog i realiteten ofte fungerer som gummistempel for beslutninger truffet af den øverste ledelse.

/ritzau/Reuters