Myndighederne i den kinesiske provins Xinjiang har nu officielt indrømmet, at de sender muslimer i genopdragelseslejre. De har skrevet brugen af lejrene ind i lovgivningen, skriver BBC.

Muslimer i provinsen, de såkalte uighurer, kan blive sendt i genopdragelseslejr, hvis de udbreder halal, nægter at bruge statsmedier eller undlader at sende deres børn i kinesiske skoler.

I lejrene tvinges de indsatte til at lære sproget mandarin, studere kinesisk lov, at sværge troskab til den kinesiske præsident Xi Jinping og til at give afkald på deres muslimske tro.

Tidligere indsatte i lejrene har fortalt om gruopvækkende episoder. Der er både vidnesbyrd om psykisk og fysisk tortur og mangel på mad. En tidligere indsat har beskrevet lejren som ’et fængsel oppe i bjergene’.

En Uighur ser til, mens paramilitære betjente køre gennem gaderne i en by i Xinjiang. Foto: REUTERS/Stringer/File Photo

En anden tidligere indsat har fortalt New York Times, hvordan de indsatte var tvungede til at synge hyldest-sange til Kinas kommunistiske parti. Hvis ikke man kunne huske ordene, fik man ingen morgenmad.

»Fangevogterne havde én ting, de understregede. Det kommunistiske partis storhed, hvor tilbagestående uighurernes kultur er, og hvor langt fremme og overlegen den kinesiske kultur er,« siger den tidligere indsatte Abdusalam Muhemet.

Menneskerettighedsgrupper har beskyldt de kinesiske myndigheder for at genplacere og internere over en million kinesiske muslimer.

De kinesiske myndigheder siger, at de bruger genopdragelsen til at undgå ekstremisme blandt muslimer.

Det kinesiske militær har været i hård konflikt med seperatister og islamiske terrorister i Xinjiang-provinsen. Foto: STR / AFP

Det kinesiske statsmedie Global Times argumenterer eksempelvis for, at de hårde tiltag har betydet, at provinsen har undgået at blive lavet om til ’Kinas Syrien’.

Konflikter med uighurer har stået på gennem en årrække. Seperatister og militante uighurer har været i konflikt med kinesiske myndigheder, som har svaret tilbage på brutal vis.

Knap halvdelen af befolkningen i Xinjiang er uighurer.

De føler, at deres kultur og levevis er kommet under pres, efter myndighederne siden 1970’erne har kørt et program, hvor et massivt antal Han-kinesere er indvandret i den selvstyrende provins.