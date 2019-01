Flere dages handelssamtaler har lagt et godt fundament for at løse uenigheder med USA, oplyser Kinas regering.

Fundamentet til at finde en løsning på handelsstriden mellem Kina og USA er lagt.

Det oplyser Kinas handelsministerium torsdag som konklusion på samtaler denne uge mellem de to lande.

Parterne "havde omfattende, dybe og detaljerede udvekslinger om handel", og "der blev etableret et grundlag for at nå til enighed om de bekymringer, som hver side har", hedder det videre.

USA's præsident, Donald Trump, sagde tirsdag, at samtalerne forløb "rigtig godt".

Samtalerne i Beijing strakte sig over tre dage og sluttede onsdag.

Det er de første direkte forhandlinger om handel mellem de to lande, siden Trump og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, i december blev enige om at lægge stridighederne til side i foreløbigt 90 dage.

Det betød blandt andet, at USA udskød en forhøjelse af toldsatsen til 25 procent fra nu 10 procent på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar.

Næsten halvvejs gennem "våbenstilstanden" har det været begrænset med oplysninger om konkrete fremskridt. Møderne i Beijing havde ikke deltagelse af ministre, og derfor var det ikke ventet, at de ville resultere i en aftale om at afslutte handelskrigen.

/ritzau/Reuters