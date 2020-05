På Verdenssundhedsorganisationens årsmøde siger Kinas præsident, at han støtter undersøgelse af coronaudbrud.

Verdenssundhedsorganisationen WHO indledte mandag for første gang et virtuelt årsmøde på et tidspunkt, hvor der er frygt for tiltagende spændinger mellem USA og Kina som følge af coronapandemien.

I en videotale, som blev bragt ved åbningen af mødet, siger Kinas præsident, Xi Jinping, at han støtter det flertal af verdens lande, som ønsker en uafhængig undersøgelse af pandemien, men først "når den er under kontrol."

Xi siger, at Kina hele tiden har været transparent omkring udbruddet af coronavirus. Han lover to milliarder dollar (omkring 13,8 milliarder kroner) over to år i støtte til bekæmpelsen af pandemiens følger.

Under det to dage lange årsmøde ventes sundhedsministre fra de fleste lande at støtte kravene om en omfattende og uafhængig undersøgelse af pandemiens kilder.

Virussets oprindelige epicentrum var den kinesiske millionby Wuhan. Dets vej til mennesker har dog været omdiskuteret. Forskere har peget på en høj grad af genetisk lighed mellem det nye coronavirus og virus fundet i flagermus.

Det kan muligvis være hoppet til mennesker med skældyr som mellemvært, lyder en af teorierne.

Samtidig er foregået en storpolitisk ordkrig mellem Kina og USA, hvor sidstnævnte mener, at virusset kan være hoppet til mennesker via et laboratorie i Wuhan - eventuelt ved en fejl. Det er blevet afvist af Kina.

Der ventes en afstemning om forslaget om en uafhængig evaluering tidligt tirsdag. Det skriver det australske nyhedsbureau AAP.

Der er tale om årsmøde nummer 73 i FN-organisationen.

/ritzau/Reuters