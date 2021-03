Det er endnu et skridt mod at gøre Kinas vacciner til et offentligt gode, siger en kinesisk udsending til FN.

Kina lover 300.000 doser af kinesiske vacciner mod covid-19 til FN's fredsbevarende styrker.

Det oplyser Kinas diplomatiske mission til FN i en pressemeddelelse natten til tirsdag dansk tid.

- Dette er endnu et skridt mod at gøre kinesiske vacciner til et offentligt gode og demonstrere Kinas standhaftige og kontinuerlige støtte til FN og det multilaterale samarbejde, udtaler udsendingen.

Ifølge diplomaterne har Kinas FN-ambassadør oplyst til FN's generalsekretær, António Guterres, at fredsbevarende styrker i Afrika vil få førsteprioritet.

FN's fredsbevarende styrker er blandt andet til stede i Den Demokratiske Republik Congo, Mali og ved grænsen mellem Sydsudan og Sudan.

Vaccineløftet kommer oven i de 200.000 vaccinedoser, som Indien allerede har lovet til soldater og betjente, som er en del af de fredsbevarende styrker.

Allerede i sidste måned fortalte Kinas udenrigsminister, Wang Yi, FN's Sikkerhedsråd, at Kina havde i sinde at formidle vacciner til de fredsbevarende styrker, men først nu er landet klar til at sætte tal på, hvor mange der er tale om.

Hverken Indien eller Kina har endnu specificeret, hvilken type vaccine der vil blive givet.

Cirka 100.000 soldater og politibetjente er udsendt på verdensplan som en del af FN's fredsbevarende styrker. Antallet af doser, der er lovet til styrkerne, er altså cirka fem gange så højt som antallet af udsendte til missionerne.

Men antallet af udsendte er ikke nødvendigvis det samme som det antal mennesker, der skal vaccineres.

Styrkerne fungerer nemlig efter et rotationsprincip, hvor personalet i de fredsbevarende styrker er udsendt i en begrænset tidsperiode. Derfor er der også et større antal mennesker, der skal vaccineres i forbindelse med missionerne.

/ritzau/AFP