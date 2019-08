En ansat på det britiske konsulat i Hongkong er blevet løsladt fra sin varetægt i den kinesiske by Shenzhen.

En ansat på det britiske konsulat i Hongkong er lørdag morgen blevet løsladt fra kinesisk varetægt.

Det oplyser politiet i den kinesiske storby Shenzhen.

I en kort erklæring på sociale medier skriver politiet, at Simon Cheng Man-kit er blevet løsladt som planlagt, og at hans rettigheder er blevet beskyttet "i overensstemmelse med loven".

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Tidligere på ugen udtrykte Storbritannien bekymring over rapporter i hongkongske medier, om at en konsulatmedarbejder var forsvundet på det kinesiske fastland og muligvis tilbageholdt.

Simon Cheng Man-kit arbejder med handel og investeringer på det britiske konsulat i Hongkong.

Han havde været i Kina på forretningsrejse, da han blev meldt savnet af sin familie den 8. august.

Onsdag i denne uge meddelte det kinesiske udenrigsministerium, at Simon Cheng Man-kit var blevet dømt til 15 dages tilbageholdelse i en administrativ detention i Shenzhen for at have medvirket til uroligheder.

- Den pågældende ansatte er indbygger i Hongkong - ikke britisk statsborger, sagde talsmand for det kinesiske udenrigsministerium Geng Shuang ifølge nyhedsbureauet AP.

- Han er med andre ord kinesisk. Dette er et rent internt anliggende, pointerede han.

Sagen har øget Hongkong-indbyggernes frygt for, at Kina vil indføre kinesisk lovgivning og kinesisk retspraksis i den tidligere britiske kronkoloni.

Hongkong blev i 1997 ført tilbage til Kina som særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre under devisen "ét land, to systemer".

Det indebærer, at Hongkong har sit eget retssystem.

Der har den seneste tid været store demonstrationer i Hongkong. De tog for alvor til i begyndelsen af juni, da borgerne protesterede mod et nyt lovforslag, der ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har siden erklæret lovforslaget for skrottet.

Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam træder tilbage.

/ritzau/