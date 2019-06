Kinas forsvarsminister advarer USA om alvorlige konsekvenser ved at støtte Taiwans selvstændighed.

Kina kritiserer USA for at støtte Taiwan og for at have trodset Kina ved at lade skibe fra den amerikanske flåde sejle gennem Taiwanstrædet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kinas forsvarsminister, Wei Fenghe, siger natten til søndag dansk tid til journalister i Singapore, at Kina vil "kæmpe til det sidste", hvis nogen forsøger at komme imellem Kina og Taiwan.

I Kina er det opfattelsen, at Taiwan er kinesisk territorium, der før eller siden skal genforenes med resten af landet.

- Ingen forsøg på at splitte Kina vil lykkes. Enhver indblanding i spørgsmålet om Taiwan er dømt til at fejle, siger ministeren.

Det er "meget farligt", at gå imod Kinas vilje, advarer forsvarsministeren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hvis nogen vil adskille Taiwan fra Kina, har det kinesiske militær intet andet valg end at kæmpe. Koste hvad det vil. For nationalt sammenhold, siger Wei Fenghe.

Men han understreger samtidig, at en krig mellem USA og Kina ville være katastrofalt, skriver Reuters.

I forrige uge sejlede en destroyer og en olietanker fra den amerikanske flåde gennem det strategisk vigtige Taiwanstræde.

Det har øget spændingerne i forholdet mellem Kina og USA.

Kina mener, at det er ulovligt for andre nationer at sejle gennem strædet, mens USA insisterer på, at det er internationalt farvand.

Regeringen i Beijing har truet med at invadere Taiwan.

Kina har gentagne gange sendt militære fly og skibe ind på Taiwans territorium i de seneste år og arbejdet på at isolere landet internationalt, så det i dag kun har få diplomatiske allierede.

USA regner sig som allieret med Taiwan, men har ikke formelt diplomatiske forbindelser til landet. Kun 21 lande anerkender Taiwan som selvstændigt.

Forholdet mellem Kina og USA er i forvejen anspændt grundet den igangværende handelsstrid mellem de to økonomiske stormagter.

Kina har natten til søndag dansk tid udsendt en rapport, som entydigt giver USA skylden for handelskrisen.

- Kina har holdt sit ord gennem handelssamtalerne. Kina har gentagne understreget, at hvis en handelsaftale indgås, så vil Kina overholde forpligtelserne oprigtigt og troligt, står der blandt andet.

USA's præsident, Donald Trump, har omvendt anklaget Kina for ikke at overholde aftaler i handelssamtalerne.

/ritzau/