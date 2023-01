Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Urimelige« og »uacceptable.«

Det kalder en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium nu de restriktioner, som en række lande har indført mod rejsende fra det store, asiatiske land.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

På et pressemøde, der tirsdag blev afholdt i Beijing, fortalte ministeriets talsperson, Mao Ning, at man er 'villige til at forbedre kommunikationen med verden og arbejde sammen for at overvinde covid-19-pandemien'.

Derefter tilføjede hun:

»Men vi mener også, at de adgangsrestriktioner, som nogle lande udelukkende har pålagt Kina, mangler videnskabeligt grundlag. Nogle overdrevne praksisser er simpelthen uacceptable.«

Hun forklarede videre, at Kina er 'imod forsøg på manipulation':

»Vi er stærkt imod forsøg på at manipulere epidemiens forebyggelses- og kontrolforanstaltninger til politiske formål, og vi vil træffe tilsvarende foranstaltninger i forskellige situationer i overensstemmelse med princippet om gensidighed,« fortalte hun.

Meldingerne fra det kinesiske udenrigsministerium kommer i kølvandet på, at landet den 7. december lempede på sine coronarestriktioner.

Siden har landet kæmpet mod udbredt smitte, mens nøjagtigheden af landets smittedata er blevet sat under lup.

Det har ført til, at en række lande har indført indrejserestriktioner mod rejsende fra Kina.

Blandt andet har USA, Frankrig, Spanien og Italien indført testkrav.

I Danmark har myndighederne ikke meldt ud, om der skal indføres lignende indrejserestriktioner for Kina.