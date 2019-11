Drop lov om Hongkong eller lev med konsekvenserne. Den besked fik USA's ambassadør mandag i Beijing.

Udenrigsministeriet i Kina indkaldte mandag USA's ambassadør i landet til en samtale, efter at den amerikanske Kongres har vedtaget en lov, der udtrykker støtte til prodemokratiske aktivister i Hongkong.

Den amerikanske ambassadør Terry Branstad blev i samtalen med viceudenrigsminister Zheng Zeguang informeret om, at enten bliver loven droppet, eller også må USA "tage alle konsekvenserne".

Zheng understregede, at Hongkong er en del af Kina, og forhold i Hongkong er derfor udelukkende et indre kinesisk anliggende, som USA skal blande sig helt uden om.

- Det er en alvorlig overtrædelse af international lov og de sædvanlige normer, der ligger til grund for internationale relationer. Kina fordømmer det på det stærkeste, sagde han på mødet ifølge Xinhua.

Kinas udenrigsminister, Wang Yi, har tidligere betegnet loven som et knæfald for "voldelige kriminelle".

Loven er en "åbenlys indblanding i Kinas indre anliggender", sagde Wang, efter at begge kamre i Kongressen for knap en uge siden godkendte loven.

Den træder dog først i kraft, når præsident Donald Trump har sat sin underskrift på den.

I den amerikanske lovtekst står der blandt andet, at USA mindst en gang om året skal kontrollere, at Hongkong har nok autonomi, til at USA vil indgå særlige handelsaftaler med lokalregeringen.

Samtidig omfatter loven sanktioner mod embedsmænd, der krænker menneskerettighederne i Hongkong.

Loven er blevet til, mens urolighederne mellem aktivister og politiet i Hongkong spidser til.

- Alle forsøg på at skabe kaos i Hongkong og ødelægge Hongkongs stabilitet og velfærd er dømt til at fejle, sagde viceudenrigsminister Zheng på mødet med den amerikanske ambassadør.

/ritzau/