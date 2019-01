Mens forholdet mellem Canada og Kina er særdeles højspændt, har Kina idømt en canadier dødsstraf.

En canadisk mand er mandag blevet dømt til døden i Kina.

Der er tale om den 36-årige canadiske statsborger Robert Lloyd Schellenberg, der i november blev idømt 15 års fængsel for narkosmugling.

Hans straf er mandag blevet ændret til dødsstraf.

Dommen ventes at udløse yderligere spændinger mellem Canada og Kina.

De to lande har befundet sig i en hård strid, siden Canada i december anholdt en topchef fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou.

Schellenberg blev pågrebet i 2014, inden han i november blev idømt 15 års fængsel. Han fik dommen for at have medvirket til at smugle 222 kilo metamfetamin ind i Australien skjult i et bildæk.

Ifølge den kinesiske anklagemyndighed var canadieren hovedmanden i en international gruppe, som stod bag smuglingen.

I december blev dommen appelleret, fordi anklagere mente, at den oprindelige fængselsdom ikke var hård nok.

Det var den appel, der mandag førte til dødsstraffen til Schellenberg.

Dommen faldt i Liaoning-provinsen i Kina. Schellenberg har mulighed for at anke dommen til provinsens højesteret inden for ti dage.

Canada anholdt 1. december Meng Wanzhou i en lufthavn i den canadiske by Vancouver på anmodning fra USA.

Siden da har Kina tilbageholdt tre canadiere.

Michael Kovrig, som er tidligere diplomat og rådgiver fra den internationale tænketank ICG, samt erhvervsmanden Michael Spavor er blevet anholdt for at have bragt Kinas sikkerhed i fare.

Derudover er canadiske Sarah McIver også blevet anholdt. Hun beskyldes for at have arbejdet illegalt i Kina.

/ritzau/AFP