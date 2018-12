Sonde ventes at lande omkring nytår, hvor den vil udføre eksperimenter og udforske det ukendte terræn.

Kina har for første gang nogensinde opsendt en sonde, der skal lande på månens mørke side. Det rapporterer Kinas statslige medier.

Fartøjet skal studere de geologiske forhold på den ukendte side af månen.

Sonden Chang'e-4, der er navngivet efter månegudinden i kinesisk mytologi, blev opsendt med en Lange March 3B raket fra den sydvestlige provins Xichang tidligt lørdag (lokal tid), skriver det officielle nyhedsbureau Xinhua.

Den vellykkede opsendelse understreger Kinas ambitiøse rumprogram. Landet har et erklæret mål om at blive en supermagt i rummet, og det kommer nu som det første til at udforske det ukendte terræn.

Opsendelsen lørdag var starten på en lang rejse for sonden, som ventes at lande omkring nytår, hvor den vil udføre eksperimenter og udforske det ukendte terræn.

I 2013 landede Kina fartøjet Chang'e-3 på månen. Tidligere havde fartøjet fløjet over den mørke side af månen, der aldrig kan ses fra Jorden, men intet har nogensinde landet på den. Denne side er meget bjergrig.

Præsident Xi Jinping har gentagne gange understreget, at kineserne er til stede i rummet med fredelige formål for øje.

- Kina har gennem de seneste 10-20 år systematisk overtaget den rolle, som USA og Sovjetunionen havde med at være først til at udforske rummet i 1960'erne og 1970'erne, siger Jonathan McDowell, som er astronom ved Harvard-Smithsonian Center for astrofysik.

Kommunikationen med sonden, der lander på månens bortvendte side, skal ske via en satellit, der sendt ind i månens kredsløb.

Kinesiske medier skriver, at Chang'e-4 er blevet sendt til Aitken Basin i regionen ved månens sydpol, som er kendt som et særligt vanskeligt terræn.

Sonden skal gennemføre seks eksperimenter for Kina og fire for andre lande.

/ritzau/AFP