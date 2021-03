To canadiere anholdt i 2018 under en diplomatisk krise mellem Kina og Canada venter på deres domme.

Kina indledte mandag en retssag i Beijing mod canadieren Michael Kovrig, som anklages for spionage. Sagen mod Kovrig kommer, efter at hans landsmand Michael Spavor fredag stod tiltalt for de samme anklager.

De blev begge anholdt sidst i 2018 under en diplomatisk krise mellem Kina og Canada i forbindelse med canadiernes tilbageholdelse af Meng Wanzhou - datter af Huawei-grundlæggeren Ren Zhengfei.

Meng blev pågrebet på baggrund af en amerikansk udleveringsanmodning, efter at Huawei er blevet anklaget for at have brudt USA's sanktioner mod Iran. Hun blev officielt sigtet for spionage i juni sidste år.

De canadiske myndigheder mener, at Kina udelukkende har tiltalt Spavor og Kovrig som et politisk afpresningsmiddel i forbindelse med sagen mod Meng.

De to canadierne risikerer livstidsdomme, hvis de bliver fundet skyldige i de anklager, der er rejst mod dem. Dommene ventes afsagt inden for kort tid. Selve sagen mod Spavor blev fredag afviklet på få timer.

I retssagen mod Meng ved en domstol i Vancouver ventes der en afgørelse i midten af maj.

Diplomater fra otte andre lande, blandt dem Storbritannien, USA, Frankrig og Australien, og Australien, var til stede ved retsmøde i Dandong fredag.

Sagen mod Kovrig blev indledt bag lukkede døre tidligt mandag i Beijing. Der var mødt diplomater op fra over 24 vestlige lande, som forgæves forsøgte at komme ind og overvære retssagen.

Jim Nickel, som er charge d'affaires på Canadas ambassade i Beijing, siger, at det er et tilfælde, at det lige blev Kovrig, som blev anholdt.

- Og nu følger en retssag, som ikke er transparent. Vi er dybt bekymrede, siger Nickel.

Da Kovrig blev anholdt, var han ansat hos tænketanken Den Internationale Krisegruppe i Kina.

Spavor var leder af et kulturelt udvekslingsprogram, da han blev anholdt.

Spavors familie siger, at Spavor har gjort meget for at udvikle "konstruktive" bånd mellem Canada, Kina og Nordkorea.

/ritzau/Reuters