Kinesiske studerende i udlandet og udsendte medarbejdere vender i disse dage i stor stil tilbage til deres hjemland med coronasmitte.

Det viser tal fra Kinas Nationale Sundhedskommission.

I alt 41 personer blev fredag bekræftet smittet med coronavirus i Kina. Alle tilfælde var personer, der for nylig er vendt hjem fra udlandet. Det er det højeste daglige antal importerede smittetilfælde i løbet af coronavirusudbruddet.

I alt er 269 personer vendt hjem til Kina med smitte.

Patienter, der er kommet sig efter smitte med coronavirus, står her klar til endnu et tjek ved et hospital i den kinesiske millionby Wuhan. Str/Ritzau Scanpix Vis mere Patienter, der er kommet sig efter smitte med coronavirus, står her klar til endnu et tjek ved et hospital i den kinesiske millionby Wuhan. Str/Ritzau Scanpix

Til gengæld blev der for tredje dag i træk ikke bekræftet nogen tilfælde af personer, der er blevet smittet i Kina.

Det er hovedsageligt hovedstaden Beijing og storbyen Shanghai, som især studerende er vendt hjem til efter ophold i Europa og USA.

- Siden 11. marts, hvor Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede epidemien for en pandemi, er antallet af importerede tilfælde steget fra 85 til 269, siger Mi Feng, talsmand ved Kinas Nationale Sundhedskommission.

Han understreger, at det er afgørende at få bremset antallet af importerede smittetilfælde, så udviklingen ikke begynder at gå den forkerte vej igen.

Udbruddet af coronavirus begyndte i slutningen af december sidste år i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i det centrale Kina. Siden da har udbruddet spredt sig til stort set hele kloden.

Kina er stadig det land, der har registreret flest tilfælde af coronasmitte. Godt 81.000 er blevet bekræftet smittet. Italien er med cirka 47.000 tilfælde det land, der har bekræftet næstflest smittede.

Italien har dog overhalet Kina i forhold til dødsfald som følge af coronavirus. Over 4000 er døde i Italien, mens antallet lyder på godt 3100 i Kina.

/ritzau/Reuters