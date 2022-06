Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu letter tågen – i hvert fald delvist – i Kina, der letter på den strenge isolation for dem, der ønsker at rejse ind i landet.

I stedet for at isolere sig i 21 dage – inklusive hjemmeovervågning – så er længden blevet sat ned til syv dage, plus tre dage med overvågning hjemme.

Det er den største lempelse af reglerne, der er sket, efter at Kina hidtil har holdt fast i en streng nulpolitik gennem hele pandemien. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kina lukkede sine internationale grænser i marts måned i 2020. De internationale fly er stadig meget få, og de kæmper stadig en kamp for at få smitten med covid-19 til at falde.

Rejsende i Beijings internationale lufthavn. Rejsende, som ankommer til lufthavnen, skal nu kun i krarantæne i 7 + 3 dage. Foto: TINGSHU WANG Vis mere Rejsende i Beijings internationale lufthavn. Rejsende, som ankommer til lufthavnen, skal nu kun i krarantæne i 7 + 3 dage. Foto: TINGSHU WANG

Siden lukningen har rejsende, der kom fra udlandet, kunnet se frem til ugers overvågning, og en dyr hotelkarantæne.

Nu slipper de med syv dages karantæne og tre dages overvågning i et hotel eller i et hjem.

Siden april har et voksende antal 'pilotbyer' dog allerede haft en ny karantæneperiode på ti dage for rejsende, der kom fra udlandet.

Der var bare lige den hage ved det, at der ofte var aflysninger. Beijing kunne midlertidigt aflyse fly, hvis flyene havde mange smittede ombord.

En kvinde går alene i hallen i Hongqiaos internationale lufthavn i Shanghai i Kina. Foto: ALEX PLAVEVSKI Vis mere En kvinde går alene i hallen i Hongqiaos internationale lufthavn i Shanghai i Kina. Foto: ALEX PLAVEVSKI

Kina har holdt fast ved den strenge nulpolitik, når det gælder smitten med covid-19.

Resten af verden har mere eller mindre fjernet alle restriktioner, selv da den meget smitsomme omikronvariant kom frem.

De kinesiske flyregulatorer sagde i fredags, at de forhandlede med flere lande om gradvist at få flere fly til at rejse ind i Kina.

Det varer dog efter al sandsynlighed endnu lang tid, før turismen vender tilbage til kineserne.