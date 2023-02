Lyt til artiklen

Kina gør søndag klar til at skyde et flyvende objekt ned ved en flådebase i havnebyen Qingdao.

Det sker, efter USA på under to uger har nedskudt tre flyvende objekter – blandt andet en kinesisk luftballon – i amerikansk og canadisk luftrum.

Lige nu er der ikke konkret viden om, hvad det er for et flyvende objekt, de kinesiske myndigheder vil skyde ned, skriver Bloomberg på baggrund af en artikel fra det kinesiske medie The Paper.

Det flyvende objekt er i nærheden af flådebasen Jianggezhuang, hvor der både er nukleare U-både samt et hangarskib.

I følge mediet Forbes skriver det kinesiske medie Global Times følgende om situationen:

»Lokale søfartsmyndigheder i det østlige Kinas Shandong-provins meddelte søndag, at de havde set et uidentificeret flyvende objekt i farvande nær kystbyen Rizhao i provinsen, at de forberedte sig på at skyde det ned, og at de sendte beskeder til fiskere i området og bad dem være forsigtige.«

Selvom ingen ved noget om, hvad det er for et flyvende objekt, kineserne vil skyde ned, kæder medierne det sammen med de tre nedskydninger, der har været over Nordamerika.

Her har Kina åbent erklæret, at de ikke var tilfredse med især nedskydnignen af den kinesiske luftballon, ligesom det kinensiske styre har meldt ud, at de forbeholder sig retten til at handle på samme måde i et lignende tilfælde i deres eget luftrum.