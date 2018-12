Det vil få alvorlige konsekvenser, hvis Canada ikke omgående løslader Meng Wanzhou, siger kinesisk minister.

Advarslen blev fremsat lørdag af Kinas viceudenrigsminister, Le Yucheng, på et møde med Canadas ambassadør i Beijing.

Le overdrog på mødet en officiel klage over fængslingen af Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou.

- Kina opfordrer på det kraftigste Canada til øjeblikkeligt at løslade den tilbageholdte person. Ellers må Canada tage det fulde ansvar for de alvorlige konsekvenser, som kan opstå, sagde Le ifølge en meddelelse fra det kinesiske udenrigsministerium.

Advarslen bliver ikke uddybet i meddelelsen.

Den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland sagde fredag, at forholdet til Kina er "vigtigt og værdsat".

Og hun har ikke yderligere at tilføje, sagde en talsmand lørdag.

Meng Wanzhou blev den 1. december anholdt i lufthavnen i Vancouver under en mellemlanding på vej til Mexico.

Det skete på en anmodning fra USA, som mistænker hende for at have brudt de amerikanske sanktioner mod Iran og derfor kræver hende udleveret.

Meng Wanzhou er datter af Huaweis grundlægger, som regnes for en af Kinas rigeste personer.

Et retsmøde fredag i Canada om at løslade hende mod kaution blev udsat til mandag. Dommeren ønskede at tage weekenden i brug for at vurdere sagen, og Meng er derfor stadig fængslet.

Under det seks timer lange retsmøde kom det frem, at USA mistænker hende for flere tilfælde af økonomisk bedrageri. Ifølge Reuters er strafferammen op til 30 års fængsel for den slags lovovertrædelser.

Meng blev anholdt samme dag, som USA og Kina blev enige om at forsøge at tale sig til rette i en handelsstrid, hvor landene på skift har sat toldsatser op.

/ritzau/Reuters