Udviklingen i Hongkong er et internt anliggende for Kina, lyder det, efter at EU har kritiseret lovforslag.

Kina går skarpt i rette med EU for at have fremsat "uansvarlige bemærkninger" om Hongkong.

EU har kritiseret et stærkt omstridt lovforslag, der vil gøre det muligt at sende mistænkte i straffesager i Hongkong til retsforfølgelse i selve Kina.

Hongkong har et delvist selvstyre, men Beijing synes i stigende grad at overtage styringen af området.

- Jeg har sagt mange gange, at sager vedrørende udviklingen i Hongkong udelukkende er et internt anliggende for Kina, siger talsmanden for Kinas udenrigsministerium, Geng Shuang.

- Intet land, ingen organisation og ingen person har ret til at blande sig, tilføjer den kinesiske talsmand på et pressemøde i Beijing.

- Kina udtrykker den stærkeste utilfredshed og beslutsomme modstand mod de uansvarlige og fejlagtige udtalelser, som EU har fremsat om det nye lovforslag, siger han videre.

Talsmanden siger, at EU bør se på lovforslaget objektivt og stoppe al indblanding i Kinas interne anliggender.

EU har opfordret Kina til at respektere, at befolkningen i Hongkong har fundamentale rettigheder - blandt andet retten til at mødes og udtrykke sine holdninger.

Samtidig gør EU det klart, at det deler mange af de bekymringer, som Hongkongs indbyggere giver udtryk for.

EU fastslår, at det nye lovudspil har "potentielt vidtrækkende følger for Hongkong og dets indbyggere, for EU og udenlandske borgere - og for det internationale erhvervslivs tillid til Hongkong.

Lovforslaget har ført til voldsom uro i den kinesisk styrede storby. En ny massedemonstration i Hongkong er planlagt søndag.

Taiwans leder siger, at demonstrationerne i Hongkong i denne uge har vist, at rammen med "et land, to systemer" ikke fungerer.

Præsident Tsai Ing-wen, som talte til journalister ved et pressemøde torsdag, opfordrer Hongkongs politiske ledere til at lytte til befolkningen og ikke blot hurtigt vedtage den omstridte lov.

Hongkong, som er tidligere britisk kronkoloni, blev givet til Kina i et arrangement med "et land, to systemer", som indebærer delvist selvstyre og større frihedsrettigheder end i det kommunistiske Kina.

Kina ønsker også at få forene Taiwan med selve Kina under en lignende ramme.

