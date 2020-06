Det var her, det hele startede. På et traditionelt kinesisk madmarked i Wuhan.

Coronavirussen havde gjort sit indtog, og i slutningen af januar lukkede den kinesiske millionby som de første ned for at inddæmme virussen.

Senere fulgte det ene samfund efter det andet, men i takt med at coronavirussen for alvor ramte Vesten, havde Kina fået styr på det igen. Tallene droslede således ned i Wuhan og i resten af landet. Indtil nu.

For efter måneder med positive meldinger, er frygten for en anden bølge nu for alvor kommet tilbage i landet. Det sker, efter man 11. juni kunne rapportere om det første covid-19-tilfælde i to måneder i hovedstaden Beijing.

Epidemisituationen i hovedstaden er ekstrem alvorlig. Beijing-talsmand, Xu Hejian

Siden er 137 virustilfælde blevet bekræftet, og mange af dem leder tilbage til Xinfadi-markedet i byen. Et sted, som siden 30. maj har haft 200.000 besøgende. Det skriver mediet Bloomberg.

Selvsamme medie kan berette om, at virussen allerede har spredt sig til flere af naboprovinserne.

Den nyopståede frygt kommer, efter man i Beijing ifølge The Guardian ellers havde erklæret sejr over coronavirussen, mens man også beordrede borgerne tilbage på arbejdspladsen.

Men nu må man altså trække i land.

Folk, der har deres nummerplade registreret i området nær Xinfadi-markedet, står i kø for at blive testet for coronavirus. Foto: GREG BAKER Vis mere Folk, der har deres nummerplade registreret i området nær Xinfadi-markedet, står i kø for at blive testet for coronavirus. Foto: GREG BAKER

Efter myndighederne er blevet gjort bekendt med genopblusningen af coronavirus i byen, har man nemlig valgt at lukke byens skoler og sports- og kulturinstitutioner, ligesom man har indført rejseforbud i bydele, der betragtes som værende i høj eller mellemhøj risiko for virussmitte.

Derudover bliver mange nu igen bedt om at blive derhjemme.

»Epidemisituationen i hovedstaden er ekstremt alvorlig,« sagde Beijing-talsmand Xu Hejian således på et pressemøde tirsdag.

Og frygten kan inden for få dage gå hen og blive til virkelighed.

De kinesiske myndigheder har således kapacitet til at teste over 90.000 hver eneste dag, og søndag blev der gennemført tests af over 70.000 personer i Beijing.

Og det er resultatet af disse tests, som vil afgøre, hvorvidt der er kommet en ny bølge af smitte i hovedstaden. Det fortalte statsepidemiologen i Kina, Wu Zunyou, på statsligt tv mandag:

»Beijings rapportering af smittetal de næste tre dage kan fastslå epidemiens fremtid.«

Tv-kanalen Al-Jazeera har onsdag været i kontakt med Nelson Quan, der bor tæt på Xinfadi-markedet. Han er en af de kinesere, der nu føler, at man nærmest er tilbage, hvor man startede.

Foto: ROMAN PILIPEY Vis mere Foto: ROMAN PILIPEY

»To måneder, hvor tingene er blevet løsnet mere og mere op, og livet har føltes, som om man er tilbage ved det normale. Og nu er vi lige pludselig tilbage, hvor vi var i februar,« fortæller han.

Følelsen og frygten for en anden bølge er derfor i den grad til stede. Men den er også sundhedsfagligt begrundet.

Zeng Guang, der er en højtstående ekspert hos de nationale sundhedsmyndigheder, vurderer nemlig, at der er stor chance for 'en mild anden bølge', når antallet af smittede stiger, som det er tilfældet lige nu.

Kina har registreret lidt over 84.000 smittede og 4638 coronarelaterede dødsfald.

Tallene er ikke steget nævneværdigt siden april, men de kommende dage kan meget vel afgøre, om det snart vil ændre sig.