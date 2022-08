Lyt til artiklen

Kinas militærøvelser uden for Taiwan er endnu en trussel mod verdenshandelen.

Som en reaktion på Nancy Pelosi's meget omtalte besøg i Taiwan i denne uge, udfører Kina nu omfattende militærøvelser med blandt andet misiler og fly i farvandet omkring Taiwan.

Fredag ​​blev det også kendt, at de kinesiske myndigheder indfører sanktioner mod Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, og hendes familie.

Pelosi er dog ikke den eneste, som kommer til at mærke konsekvenserne af den betændte situation.

Situationen, og især de førnævnte militærøvelser, påvirker nu også verdenshandlen.

Ifølge flere medier bliver handelsskibe og flyselskaber nu tvunget til at finde nye ruter væk fra det, der normalt er en af ​​verdens travleste handelsruter.

Ifølge det London-baserede shipping-konsulentfirma VesselsValue er der i øjeblikket 256 containerskibe og andre fartøjer i taiwanske farvande. Yderligere 60 skibe forventes at ankomme mellem torsdag og søndag, ifølge hjemmesiden.

»Der er potentiale for en betydelig forstyrrelse af handelen i regionen,« siger handelsflowanalytiker hos VesselsValue, Peter Williams, til CNN.

Nick Marro, analytiker for global handel ved Economist Intelligence Unit, er bekymret over, hvad det kan betyde for handelen i fremtiden.

»Det vækker bekymring for, om det kan lykkes Kina at gøre dette igen, og hvad det kan betyde ikke kun for fremtidige handels-, rejse- og økonomiske mønstre, men potentielt også for sikkerheden,« siger han til avisen.