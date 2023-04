Lyt til artiklen

»Luftforsvarsstyrkerne er fortsat i højt beredskab.«

Flere sider overvåger nøje det, der sker, mens det kinesiske militær for anden dag i træk nu afholder øvelser rundt om Taiwan og simulerer præcisionsangreb mod øen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som også kan berette om, hvordan øens forsvarsministerium holder øje med særligt de kinesiske missilstyrker.

Kina indledte tre dages militærøvelser rundt om Taiwan lørdag – dagen efter, at landets præsident, Tsai Ing-wen, vendte tilbage fra et besøg i USA.

Her ses et flådeskib fra den kinesiske hær under øvelserne nær Taiwan. Foto: HANDOUT Vis mere Her ses et flådeskib fra den kinesiske hær under øvelserne nær Taiwan. Foto: HANDOUT

Taiwan, der ligger øst for Kina, betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har kinesisk stats-tv søndag rapporteret om, at kampberedskabspatruljerne og øvelserne omkring øen fortsætter:

»Under den fælles operationskommandocentral udførte flere typer enheder simulerede fælles præcisionsangreb mod nøglemål på Taiwan-øen og de omkringliggende havområder og fortsætter med at opretholde en offensiv position omkring øen,« lyder det.

Jagerfly fra luftvåbnet i Taiwan ses her i luften over basen Hsinchu den 9. april. Foto: RITCHIE B. TONGO Vis mere Jagerfly fra luftvåbnet i Taiwan ses her i luften over basen Hsinchu den 9. april. Foto: RITCHIE B. TONGO

Forsvarsministeriet i Taiwan har oplyst, at man søndag middag lokal tid indtil videre har spottet 58 kinesiske fly, inklusive Su-30-jagerfly og H-6-bombefly, samt ni skibe, der kredser rundt om øen.

Særligt er forsvarsministeriet opmærksomme på de kinesiske landbaserede missilstyrker, lyder det:

»Med hensyn til bevægelserne hos de kinesiske kommunisters missilstyrke har nationens militær godt fat gennem det fælles efterretnings-, overvågnings- og rekognosceringssystem, og luftforsvarsstyrkerne er fortsat i høj beredskab,« oplyser ministeriet.

Man oplyser samtidig, at Taiwans styrker 'ikke vil eskalere konflikten eller forårsage stridigheder', og man vil reagere 'passende' på de kinesiske øvelser.

Det er ikke kun myndighederne i Taiwan, der følger udviklingen i situationen.

Det gør USA også, skriver norsk TV 2.

»Vi holder godt øje med de kinesiske myndigheder,« oplyser en talsperson for USAs interessekontor i Taiwan, der fungerer som en de facto ambassade.

Derudover oplyser man, at USA er 'komfortable og overbeviste' om, at man har tilstrækkelige ressourcer og kapaciteter til at sikre fred og stabilitet i området.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg er Kinas militærøvelse et modsvar på, at Tsai Ing-wen gennemførte et statsbesøg i USA.

»Kina havde advaret om, at det vil blive set som en provokation, og man vil svare på en passende måde overfor det,« forklarede han lørdag og tilføjede:

»Det er meget svært at se Kinas militærøvelse som andet end en provokation.«

Du kan læse hele hans udlægning af sagen i artiklen lige HER.