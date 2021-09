De kinesiske tilsynsmyndigheder har taget en beslutning.

Det skal være slut med feminine mænd i fjernsynet.

Denne beslutning er blevet taget som en del af en gennemgribende underholdningsreform, som de kinesiske tilsynsmyndigheder har taget.

Det skriver TIME, der fortæller, at præsident Xi Jinping har opfordret til en 'national foryngelse'. Det indebærer en strammere kontrol over erhvervslivet, uddannelse, kultur og religion.

Virksomheder og offentligheden i Kina er i øjeblikket under et stigende pres for at tilpasse sig denne vision om et mere magtfuldt Kina og et sundere samfund.

Blandt andet har man reduceret børns adgang til onlinespil og forsøger nu at tage afstand til det, de mener, ser ud som en 'usund opmærksomhed' fra berømtheder.

Ifølge de kinesiske myndighederne skal radio- og tv-selskaber derfor undgå værter og berømtheder, der 'krænker den offentlige orden' eller har 'manglende moral' – heriblandt feminine mænd.

Tusindvis af 'internetstjerner' har fået fjernet deres profiler på diverse platforme og sociale medier. Eksempelvis er en populær skuespillerinde ved navn Zhao Wei forsvundet fra streamingplatforme helt uden forklaring. Hendes navn er blevet fjernet fra kreditter af film og tv-programmer

Zheng Shuang, en anden skuespillerinde, blev i sidste uge idømt en bøde på 299 millioner yuan, det vil sige næsten 288 millioner kroner, på grund af skatteunddragelse i en advarsel til berømtheder om at være positive rollemodeller.