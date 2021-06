Kina fortsætter med at slå ned på kryptovalutaer. Nu fortæller de bankerne, at de skal stoppe med at støtte digitale flytninger af penge.

Det kommer efter en ordre, der blev givet i fredags, om at standse den meget energikrævende mining af bitcoin i den kinesiske provins Sichuan. Det skriver BBC.

Det fik kursen på bitcoin til at falde midlertidig med 10 procent i mandags. Værdien er, siden bitcoin satte rekord med en kurs på 63.000 amerikanske dollar i april i år, faldet med 50 procent.

I mandags fortalte Kinas centralbank, at den for nylig havde indkaldt flere af de vigtigste banker og betalingsfirmaer for at bede dem om en skrappere kurs over for handlen med kryptovalutaer.

Bitcoin udstillet i et valutavekselkontor i Istanbul, Tyrkiet. Foto: ERDEM SAHIN Vis mere Bitcoin udstillet i et valutavekselkontor i Istanbul, Tyrkiet. Foto: ERDEM SAHIN

Bankerne fik direkte besked på ikke at yde nogen service, når det gælder kryptovalutaer. Det oplyser centralbanken i en udtalelse.

Det får bankerne til at rette ind i forhold til udtalelsen fra centralbanken.

For eksempel oplyser den tredjestørste kinesiske bank, Landmandsbanken, at den ikke længere vil rådgive kunderne til at have noget at gøre med kryptovalutaer.

Den kinesiske mobilplatform til at betale med, Alipay, der er ejet af teknologigiganten Ant Group, siger, at den vil implementere et system, der kan opdage de illegale transaktioner med kryptovalutaen.

Bitcoin mining Bitcoin-mining er computerprocessen bag bitcoin-transaktionerne, og det er samtidig vejen til at finde nye bitcoin. Det kræver massiv regnekraft at få del i de nye bitcoin. De meget kraftige computere, der står bag bitcoin-mining, er placeret rundtomkring verden over. De bruger samme strømforbrug på et år som Letland. Minerne kan maksimalt finde 21 millioner bitcoin i alt, og de har begrænset tid til at løse opgaven. I år 2150 er alle bitcoin nemlig frigivet.

I fredags meddelte myndighederne, at der blev sat en stopper for miningen af bitcoin i den kinesiske provins Sichuan.

Kina var førende i miningen af bitcoin sidste år, hvor landet stod for 65 procent af produktionen.

Andre kryptovalutaer bliver også påvirket af Kinas beslutninger. Investorerne føler sig bekymret over udsigten til, at der kommer en strengere regulering af valutaerne over hele verden.