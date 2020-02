Hubei-provinsens øverste politiske leder og kommunistpartiets leder i Wuhan er blevet fjernet fra posterne.

Den øverste politiske leder i Kinas virusramte provins Hubei er blevet fjernet fra posten.

Det skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Jiang Chaoliang, der havde titel af partisekretær for Hubei, vil blive afløst af Shanghais borgmester, Ying Yong. Xinhua bringer ingen forklaring på udskiftningen.

Også lederen for kommunistpartiet i Hubeis største by, Wuhan, er blevet fritaget for tjeneste.

Det skriver avisen Global Times ifølge Reuters. Global Times omtales ofte som talerør for styret i Beijing.

Det nye virus, der er skyld i over 1350 dødsfald i Kina, menes at komme fra et fødevaremarked i provinshovedstaden Wuhan.

/ritzau/