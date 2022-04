Kina bekræfter, at man har fundet det første tilfælde af H3N8-variationen af fugleinfluenza i et menneske.

H3N8 har været kendt siden 2002, da den blev opdaget hos vandfugle i Nordamerika, og den har også tidligere været fundet hos heste, hunde og sæler – men ikke tidligere hos mennesker.

Det skriver AFP.

Kinas sundhedsmyndigheder oplyser tirsdag, at man har fundet varianten hos en fireårig dreng i den centrale Henan-provins.

Drengen havde været indlagt på hospitalet tidligere i april med feber og andre symptomer.

Drengens familie holder høns derhjemme og bor i et område, hvor der også findes vilde ænder, oplyser myndighederne.

Myndighederne mener, at drengen er blevet smittet af fugle direkte, og at varianten ikke menes at have »evnen til effektivt at inficere mennesker.«

Man oplyser, at der er tale om en »engangsoverførsel på tværs af arter, og risikoen for smitte i stor skala er lav.«

Man har da heller ikke fundet sygdommen hos drengens nære kontakter.

Alligevel opfordrer de kinesiske myndigheder borgerne til at holde sig væk fra døde eller syge fugle og søge øjeblikkelig behandling for feber og vanskeligheder ved vejrtrækning.

De mest almindelige typer af fugleinfluenza er H5N1 og H7N9, som blev opdaget i henholdsvis 1997 og 2013.