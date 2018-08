Ifølge Taiwans udenrigsminister vil det lille selvstyre ikke længere fortsætte pengekonkurrencen med Kina.

Taipei. Selvstyret Taiwan har tirsdag mistet endnu en allieret til Kina efter at have brudt sine diplomatiske forbindelser til El Salvador.

Bruddet med det mellemamerikanske land efterlader Taiwan med kun 17 allierede lande verden over, eftersom stadig flere lande knytter tættere bånd til Kina. Mange af Taiwans tilbageværende allierede er fattige lande i Mellemamerika og Stillehavet som eksempelvis Belize og Nauru.

- Vi er ikke villige til at fortsætte pengekonkurrencen med Kina, siger Taiwans udenrigsminister, Joseph Wu, på et pressemøde.

Han forklarer, at El Salvador gentagne gange har bedt Taiwan om "massiv finansiering" til et havneprojekt, hvilket taiwanerne ikke har været villige til at give, eftersom det ville efterlade begge lande med gæld.

- Pres fra Kina vil kun gøre Taiwan endnu mere fast besluttet på at fortsætte vores vej mod demokrati og frihed, siger Joseph Wu.

I en tv-transmitteret tale forklarer El Salvadors præsident, Sanchez Ceren, at hans land har brudt forbindelserne med Taiwan for i stedet at etablere nye diplomatiske forbindelser med Kina.

Taiwan beskylder Kina for at lokke selvstyrets venner væk med tilbud om generøse hjælpepakker. Kina benægter dette og siger, at Taiwan er en del af Kina uden ret til formelle diplomatiske forbindelser til andre lande.

Nyheden om El Salvador kommer, imens Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, er ved at afslutte en højprofileret tur til Latinamerika. Turen omfatter også flere stop i USA, hvilket har medført bred kritik fra Kina.

Kinas fjendtlighed over for Taiwan er vokset, siden Tsai Ing-wen vandt præsidentposten i januar 2016. Den kinesiske regering frygter, at hun ønsker at presse på for øens formelle uafhængighed.

Præsidenten har dog flere gange sagt, at hun ønsker at opretholde status quo.

El Salvador er det femte land, der bryder med Taiwan, siden Tsai Ing-wen kom til magten, efter Burkina Faso, Den Dominikanske Republik, Sao Tomé og Principe og Panama.

/ritzau/Reuters