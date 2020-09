Spændingerne er på sit højeste i striden om Det Sydkinesiske Hav. USA skærper sin militære indsats i området, hvor en lille stillehavsø spiller en afgørende rolle.

Det skriver news.com.au.

Et USA i uro, en verden distraheret af coronaudbruddet og Kinas ambition om at komme strategisk stærkere ud af pandemien end USA.

Det er den største potentielle fare siden Anden Verdenskrig, advarer Peter Jennings, der en australsk strategisk analytiker.

USA har deres helt store krigsskibe i havområdet nær Guam. Her er det hangarskibet USS Ronald Reagan. Foto: US NAVY

»Kernen i sikkerhedsproblemet er Kinas Kommunistiske Partis stræben efter at komme ud af covid-19-pandemien strategisk stærkere i Asien og Stillehavet end USA og dets allierede,« siger han til det australske medie.

Kina har senest meldt sig klar til krig, og nu melder USA det samme. Deres største krigsskibe befinder sig nu ud for den afgørende stillehavsø Guam, og de får snart selskab af 100 amerikanske fly og 11.000 soldater, der alle skal øve sig i at forsvare stillehavsøen.

Guam er af militæranalytikere fremhævet som afgørende i krigsspillet, da det er uden for rækkevidde for missilangreb.

Den store amerikanske land-, hav- og luftoperation omkring den centrale stillehavsø vil vare 10 dage.

China will hold military drills in the south of the #YellowSea from Sept 13 to 20 every day from 8 am to 11 pm; entry will be prohibited, according to China's Maritime Safety Administration. (file pic) pic.twitter.com/f46WxMhRX4 — People's Daily, China (@PDChina) September 12, 2020

Det store militære opbud i Stillehavet skyldes, at Kinas Kommunistiske Partis talerør, The Global Times, har meldt, at øens borgere skal forberede sig på en potentiel krig. Ifølge partiet er det, fordi USA har allieret sig med nabolande for at konfrontere Kina:

»Det kinesiske samfund skal derfor have ægte mod til med sindsro at deltage i en krig, der sigter mod at beskytte kernens interesser, og være parat til at bære omkostningerne.«

En amerikansk admiral ved navn Michael Boyle fortæller i en udmelding om operationen, at det er vigtigt, at USA's allierede viser et engagement for at holde regionen ‘fri og åben'.

Det er ottende gang, at krigsspillet i Stillehavet udspiller sig, siden det blev indledt i 2006. Det seneste var i 2018.