Kina vil fremover styrke det internationale samarbejde om udviklingen af en vaccine mod Covid-19.

Kina er i gang med fem separate kliniske forsøg på mennesker i indsatsen for at udvikle en coronavaccine.

På globalt plan er det halvdelen af alle kliniske forsøg med mennesker på området, viser data fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

- Kina vil fremover styrke det internationale samarbejde om udviklingen af en vaccine mod Covid-19, siger landets minister for videnskab og teknologi, Wang Zhigang, søndag.

Præsident Xi Jinping lovede i sidste måned ved WHO's årsmøde, at enhver vaccine mod coronavirus, som hans land udvikler, vil blive gjort til et "globalt offentligt gode", så alle kan få gavn af den.

Han lovede to milliarder dollar (over 13 milliarder kroner) til den internationale kamp mod sygdommen.

- Det vil være Kinas bidrag til at sikre let adgang til en billig vaccine, også i ulandene, sagde Xi på mødet, der blev holdt som videokonference.

Den kinesiske videnskabsminister siger, at Kinas fundamentale strategi stadig går ud på at få udviklet en vaccine, men han fremhæver søndag, at det er meget svært og meget tidskrævende.

Et spørgsmål om, hvordan Kina vil prioritere at hjælpe forskellige lande med vaccine, når det blev muligt, blev ikke besvaret klart af Wang ved søndagens pressemøde.

I en intern hvidbog om strategi på området af Kinas statslige råd for information hedder det, at regeringen opfordrer til globalt samarbejde. Og at det internationale samfund bør undgå at pege fingre og undgå at politisere virusset. Der nævnes ingen lande ved navn.

Men præsident Donald Trumps administration beskylder åbent Kina for at tilbageholde oplysninger og forhale oplysninger stik imod de officielle erklæringer fra Kina.

Kina ventede over en uge med at dele coronavirussets genetiske kode, efter at tre statslige laboratorier havde identificeret den, rapporterede nyhedsbureauet AP tidligere i denne måned.

AP henviste til interne dokumenter fra WHO, hvor der var store frustrationer over smittespredningen, da Kina ikke kom med de nødvendige informationer.

