En ny farlig alliance er under opbygning.

Det mener i hvert fald Kina-eksperten Torbjørn Færøvik, der hos norske VG forholder sig til Hvideruslands Aleksandr Lukasjenkos besøg i Kina.

»Man kan ane en ny akse i spillet om Ukraine: Hviderusland, Rusland og Kina,« siger han.

Lukasjenkos rejse til Kina kommer i skyggen af en stigende vestlig bekymring for, at Kina vil give militær bistand til Rusland i angrebet på Ukraine.

Vladimir Putin og Xi Jinping er en del af den nye, farlige alliance, som en norsk Kina-ekspert nu advarer mod. Foto: SPUTNIK

»Dette besøg er et tegn i tiden. Det er et nyt skridt på en farlig vej. Kinas præsident Xi Jinping fortsætter med at brænde broer til Vesten,« siger Færøvik, der mener, at kineserne står i en vanskelig situation, hvad angår landets udenrigspolitik.

»Kina opererer i et farligt farvand og har forsøgt sig med en tolvpunktsplan for en mulig fredsaftale i Ukraine. Men den plan er ikke blevet godt modtaget,« siger han med henvisning til den plan, som Kina officielt præsenterede fredag.

Planen gik direkte i kødet på Vesten, der skal stoppe sanktionerne mod Rusland. Og så må man heller ikke udbygge NATO-alliancen.

Kineserne hævder, at de vil oprette en neutral holdning i forholdet mellem Ukraine og Rusland. De nægter i øvrigt at kalde det for en krig.

Xi Jinpings store udfordring er, at han skal have gang i en økonomi, som er baseret på eksport til Vesten og samtidig blive anset for at være en russisk allieret, mener Torbjørn Færøvik.

»Blandt kinesiske akademikere og i den økonomiske elite er der en utilfredshed med, at Kina hænger stadig tættere sammen med Putins Rusland. Når amerikanske CIA går ud med detaljeret viden om et muligt kinesisk våbensalg til Rusland, så lægger det pres på Kina,« siger han.