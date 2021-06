Et system af kameraer, der blandt andet bruger ansigtsgenkendelsesteknologi, er blevet installeret for at blive testet på uighurer i Xinjiang i det vestlige Kina. Det erfarer BBC.

En softwareingeniør hævder, at han har installeret systemet i politistationer i provinsen, og en menneskeretsadvokat, som faktisk har set systemet, beskriver det som chokerende.

Den kinesiske ambassade i London har ikke besvaret en henvendelsen fra BBC, men ambassaden siger, at politiske og sociale rettigheder er garanteret for enhver etnisk gruppe.

Der bor 12 millioner af den etniske minoritet uighurer i Xinjiang. Langt de fleste er muslimer.

Selv om langt de fleste Uyghurer i Kina er muslimer, har Kashgar moskeen fået fjernet sine minareter. Foto: THOMAS PETER

Der er også oprettet såkaldte gentræningscentre i provinsen. I disse centre, der ligner fængsler, har mere end en million mennesker været anbragt.

Det har altid været Beijings argument, at overvågning er vigtigt i området. Det er det, fordi separatister ønsker at lave deres egen stat, og at de angiveligt har dræbt hundredvis af mennesker i terrorangreb.

Softwareingeniøren viser i BBCs program 'Panorama' fem fotografier af tilbageholdte uighurer, som hævder, at systemet er blevet testet på dem.

»Den kinesiske regering bruger uighurerne som testobjekter for forskellige eksperimenter, ligesom rotter bliver brugt i laboratoriet,« sagde ingeniøren.

Her ligger en del af minareten, der før var en del af moskeen. Det kinesiske flag vejer i baggrunden. Foto: THOMAS PETER

Han fortalte også nærmere om installeringen af kameraerne i politistationerne i provinsen:

»Vi placerede et bevægelseskamera tre meter fra personen. Det virker som en løgnedetektor, men har en meget mere avanceret teknologi.«

Han fortalte også, at betjentene bruger 'tilbageholdelsesstole'. Det er stole, som bliver brugt på politistationer over hele Kina.

»Dine håndled bliver låst fast med en metalanordning, og det samme sker for dine ankler.«

Disse våben, som politiet fremviser, er blevet brugt at terrorister i Urumqi i den vestlige Xinjiang provins. 46 procent af befolkningen er i 2021 etniske Uyghurer. Foto: WU HONG

Han viste også, hvordan systemet med kunstig intelligens kan opdage og analysere selv den mindste smule forandring i ansigtsudtrykket og porerne i huden.

Ifølge ham er softwaren beregnet på 'at dømme personen uden ethvert troværdigt bevis'.