Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den kinesiske regering beskyldes for at have oprettet mindst to uofficielle politistationer i Holland.

De er blevet opdaget af hollandske medier, der ser 'oversøiske servicestationer', som påtager sig at lave diplomatisk service.

I virkeligheden bruges de til at forsøge at lukke munden på kinesiske dissidenter i Europa. Det skriver BBC.

En talsmand for det hollandske udenrigsministerium siger, at de uofficielle politistationer er ulovlige. Den kinesiske ambassade kender ikke noget til sagen.

Det er den spanskbaserede ngo, Safeguard Defenders, der kommer med afsløringen.

Ifølge dem har to kinesiske provinser etableret 54 oversøiske politistationer på fem forskellige kontinenter og 21 lande.

De fleste af dem ligger i Europa. Ni ligger i Spanien og fire i Italien. To af dem ligger i London og en i Glasgow.

Igen ifølge Safeguard Defenders, så bliver de brugt til at overtale kinesiske dissidenter til at rejse hjem til igen til Kina

Tv-stationen RTL News og journalistplatformen 'Follow the Money' (Følg Pengene) skrev om den kinesiske dissident Wang Jingyu, som siger, at han blev forfulgt at kinesisk politi i Holland.

Wang Jingyu modtog et opkald tidligere i år fra en, der siger at han kommer fra en sådan politistation. Under samtalen, der fulgte, blev han opfordret til at rejse hjem til Kina for at løse sine problemer.

Og tænke på sine forældre.