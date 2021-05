Debat om laboratorieteori får Kina til at gentage beskyldning mod USA om at politisere covid-19's oprindelse.

USA bruger en laboratorieteori om coronavirussets oprindelse politisk.

Sådan lyder Kinas beskyldning mod amerikanerne torsdag ifølge BBC, efter at USA's præsident, Joe Biden, har sagt, at han ønsker en efterretningsrapport om virussets oprindelse om 90 dage.

Talsmand for Kinas udenrigsministerium Zhao Lijian mener, at USA ser stort på fakta, når landet ikke udelukker teorien.

- Deres mål er stigmatisering, politisk manipulation og at pege fingre ad andre, siger han ifølge det britiske medie.

- De mangler respekt for videnskab, er uansvarlige i forhold til menneskeliv og modarbejder fælles indsatser om at bekæmpe virusset.

Bidens ønske skyldes, at han i tidligere efterretningsrapporter har fået uklare svar på, om virusset kan have spredt sig via "menneskelig kontakt med et smittet dyr eller ved en laboratorieulykke".

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere afvist laboratorieteorien som "ekstremt usandsynlig" efter et besøg i den kinesiske millionby Wuhan tidligere i år.

Det var i Wuhan, at virusset i slutningen af 2019 blev opdaget.

Debatten om laboratorieteorien har fået nyt liv efter nylige historier i amerikanske medier.

Søndag skrev The Wall Street Journal, at tre forskere, som arbejdede på et laboratorie i Wuhan, blev syge i november 2019 med "symptomer, der stemmer overens med både covid-19 og almindelige sæsonbetingede sygdomme".

Men ifølge nyhedsbureauet Reuters er ingen afgørende nye beviser kommet frem i hverken den ene eller den anden retning på det seneste.

